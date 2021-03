Covid Lombardia | oggi 3 762 casi e 55 morti | bollettino 2 marzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 3.762 i nuovi contagi di Coronavirus insecondo ildi, 2, della Proteione Civile. Si registrano altri 55nella regione, che a causa dell'aumento deie del diffondersi delle varianti ha imposto a diversi comuni il passaggio alla zona arancione scuro. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 42.052 tamponi. Attualmente i positivi sono 67.690, inclusi 476 pazienti in terapia intensiva (+35 da ieri con 59 ingressi del giorno) e 4.408 ricoverati in area non critica. Il totale dei dimessi/guariti è di 512.830. Dall'inizio della pandemia ci sono stati 28.458 decessi e 608.978totali in