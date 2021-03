Covid Lombardia, oggi 3.762 casi e 55 morti: bollettino 2 marzo (Di martedì 2 marzo 2021) Sono 3.762 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 2 marzo. Si registrano altri 55 morti nella regione, che a causa dell’aumento dei casi e del diffondersi delle varianti ha imposto a diversi comuni il passaggio alla zona arancione scuro. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 42.052 tamponi, con un tasso di positività a 8,9%. Attualmente i positivi sono 67.690, inclusi 476 pazienti in terapia intensiva (+35 da ieri con 59 ingressi del giorno) e 4.408 ricoverati in area non critica (+184). Il totale dei dimessi/guariti è di 512.830. Dall’inizio della pandemia ci sono stati 28.458 decessi e 608.978 casi totali in Lombardia. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 767 (di cui 303 a Milano ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 marzo 2021) Sono 3.762 i nuovi contagi di Coronavirus insecondo ildi, 2. Si registrano altri 55nella regione, che a causa dell’aumento deie del diffondersi delle varianti ha imposto a diversi comuni il passaggio alla zona arancione scuro. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 42.052 tamponi, con un tasso di positività a 8,9%. Attualmente i positivi sono 67.690, inclusi 476 pazienti in terapia intensiva (+35 da ieri con 59 ingressi del giorno) e 4.408 ricoverati in area non critica (+184). Il totale dei dimessi/guariti è di 512.830. Dall’inizio della pandemia ci sono stati 28.458 decessi e 608.978totali in. Questi i nuoviper provincia: Milano: 767 (di cui 303 a Milano ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 42.052 tamponi effettuati, sono 3.762 i nuovi positivi (8,9%). I guariti/dimessi sono 1.019 ????… - Corriere : Covid Lombardia, «arancione rafforzato», la mappa con tutti i Comuni interessati - Corriere : La variante inglese in Lombardia ha raddoppiato la sua presenza: è più del 60% - ceco_hopeful : RT @JacopoScandella: Personale scolastico vaccinato: Piemonte: 18137. Toscana: 27528. Campania: 41099. Lombardia: 'A breve'. Non c'è un s… - simoneferiti : RT @JacopoScandella: Personale scolastico vaccinato: Piemonte: 18137. Toscana: 27528. Campania: 41099. Lombardia: 'A breve'. Non c'è un s… -