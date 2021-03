Covid: Lombardia, al via da 8 marzo vaccinazione personale scuola (Di martedì 2 marzo 2021) Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Da lunedì prossimo, 8 marzo, inizierà la campagna vaccinale riservata al personale scolastico della Lombardia, una platea di oltre 200mila persone delle scuole primarie e secondarie segnalate sulla base degli elenchi forniti dal Ministero dell'Istruzione. Tali elenchi, si spiega dalla Regione Lombardia, sono in fase di integrazione con i nominativi delle scuole paritarie, della prima infanzia e nidi. Entro le prossime 48 ore sarà attivo il portale per le iscrizioni alla campagna vaccinale. Gli interessati riceveranno in seguito l'sms che indicherà luogo, data e ora in cui sarà somministrato il vaccino. E' quanto comunicato oggi dal direttore generale dell'assessorato al Welfare di Regione Lombardia Giovanni Pavesi, intervenuto alla riunione convocata dall'assessore ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Da lunedì prossimo, 8, inizierà la campagna vaccinale riservata alscolastico della, una platea di oltre 200mila persone delle scuole primarie e secondarie segnalate sulla base degli elenchi forniti dal Ministero dell'Istruzione. Tali elenchi, si spiega dalla Regione, sono in fase di integrazione con i nominativi delle scuole paritarie, della prima infanzia e nidi. Entro le prossime 48 ore sarà attivo il portale per le iscrizioni alla campagna vaccinale. Gli interessati riceveranno in seguito l'sms che indicherà luogo, data e ora in cui sarà somministrato il vaccino. E' quanto comunicato oggi dal direttore generale dell'assessorato al Welfare di RegioneGiovanni Pavesi, intervenuto alla riunione convocata dall'assessore ...

