Covid: Lombardia, al via da 8 marzo vaccinazione personale scuola (2) (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - "È stato un incontro utile e produttivo. La sicurezza del personale scolastico è una delle priorità della nostra Regione - ha detto l'assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala - e per questo abbiamo condiviso la necessità e siamo certi della più ampia adesione e collaborazione a questa campagna vaccinale di massa". La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha spiegato che "questa operazione conferma l'attenzione verso il mondo della scuola e non va comunque ad interferire sul Piano di vaccinazioni che stiamo proseguendo per gli ultraottantenni e per le categorie fragili". L'assessore Sala ha informato inoltre delle interlocuzioni in corso con il Governo soffermandosi sulle novità relative alle misure sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - "È stato un incontro utile e produttivo. La sicurezza delscolastico è una delle priorità della nostra Regione - ha detto l'assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala - e per questo abbiamo condiviso la necessità e siamo certi della più ampia adesione e collaborazione a questa campagna vaccinale di massa". La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia Moratti, ha spiegato che "questa operazione conferma l'attenzione verso il mondo dellae non va comunque ad interferire sul Piano di vaccinazioni che stiamo proseguendo per gli ultraottantenni e per le categorie fragili". L'assessore Sala ha informato inoltre delle interlocuzioni in corso con il Governo soffermandosi sulle novità relative alle misure sulla ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 42.052 tamponi effettuati, sono 3.762 i nuovi positivi (8,9%). I guariti/dimessi sono 1.019 ????… - Corriere : Covid Lombardia, «arancione rafforzato», la mappa con tutti i Comuni interessati - Corriere : La variante inglese in Lombardia ha raddoppiato la sua presenza: è più del 60% - eterea_naive : RT @eterea_naive: Continuano a scrivere che la Lombardia ha ol maggior numero di casi giornalieri di #Covid ma non specificano mai che 1/6… - Gennaro_borgese : RT @gladiatoremassi: #Draghi con la complicità di #salvini sta sostituendo le persone migliori come #Arcuri in prima linea durante il covid… -