Covid | l’allarme di Mastella | “Di questo passo saremo zona rossa”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un nuovo grido d’allarme attraverso i canali social da parte del sindaco di Benevento, Clemente. Il virus corre, le varianti fanno paura e il primo cittadino ha espresso tutti i suoi timori in merito a quanto sta accadendo nelle ultime settimane. “Con la dilatazione del virus e delle sue varianti, contagiose anche tra i bambini della nostra comunità, temo che la prossima settimana rischiamo di precipitare in. La colpa da noi, come in tutta Italia è di chi in modo irresponsabile si lascia andare. Le mie invocazioni alla saggezza stanno diventando grida manzoniane. Intanto diversi bambini sono contagiati con grave apprensione dei genitori ed oggi abbiamo ricordato un bravo poliziotto morto per, Luigi Voccola“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.