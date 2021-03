Covid | la variante inglese domina in Lombardia | “Presente nel 64% dei casi”

(Di martedì 2 marzo 2021) “Le analisi sui tamponi positivi realizzate dai laboratori lombardi hanno indicato una presenza del 64% della cosiddetta”. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della RegioneLetizia Moratti illustrando in Consiglio Regionale gli ultimi sviluppi sull’emergenza Coronavirus. “Lunedì – ha detto – si è conclusa l’ultima survey relativa alle varianti del virus presenti in regione. Complessivamente – ha aggiunto – sono stato analizzati 2.023 campioni, tra questi sono stati identificati 978di, pari al 48%, così suddivisi: 578 inglesi, 18 sudafricane, 10 brasiliane e 372 compatibili con una delle 3 varianti”. In riferimento alle ultime ordinanze del presidente Attilio Fontana, la vicepresidente ha concluso che “le stesse sono state anticipate al ministro ...

...è martoriata dallainglese, responsabile del 70% dei contagi - dove tutta la catena di gestione dell'emergenza, dal 118 al pronto soccorso, è in tilt da giorni. Al completo ilHospital ...'Le analisi sui tamponi positivi realizzate dai laboratori lombardi hanno indicato una presenza del 64% della cosiddettainglese'. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, illustrando in Consiglio Regionale gli ultimi sviluppi sull'emergenza Coronavirus.Niente rinvio per Lazio-Torino. L'anticipo della venticinquesima giornata di campionato resta confermato alle 18.30 di questa sera nonostante la quarantena disposta dall'Asl ai giocatori granata dopo ...Se la variante inglese del Covid desta preoccupazione per la sua maggiore contagiosità, non dovrebbe essere lo stesso per l'efficacia del vaccino: stando ai primi test infatti ...