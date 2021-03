Covid | isolata a Brescia la variante nigeriana | Verso la chiusura delle scuole nelle zone rosse

TgLa7 : #Covid: isolata a Brescia #variante#nigeriana. Scoperta nei laboratori degli Spedali Civili - fanpage : Brescia, isolata la variante nigeriana del Covid: “Preoccupa, può resistere al vaccino” - SorryNs : RT @TgLa7: #Covid: isolata a Brescia #variante#nigeriana. Scoperta nei laboratori degli Spedali Civili - DoctorSassaroli : RT @TgLa7: #Covid: isolata a Brescia #variante#nigeriana. Scoperta nei laboratori degli Spedali Civili - Pasquale_Mereu : RT @benq_antonio: 'Dopo la Mafia Nigeriana ci troviamo anche la variante' #COVID19, isolata a #Brescia la variante nigeriana, ci troviamo l… -

È stata isolata a Brescia la variante nigeriana del Covid. "Per la prima volta in Italia abbiamo isolato il virus portatore di queste mutazioni che preoccupano perché potrebbero conferire resistenza ai vaccini". CAMPI BISENZIO - Sono 1.058 i nuovi casi positivi registrati oggi in Toscana che portano, così, a 158.170 il numero totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia.