Covid | infettivologo Vella | ' Vaccinare chi ha malattia rara e loro caregiver'

Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - "I vaccini funzionano tutti anche se sono diversi, come dimostrano i dati della vita reale dopo le vaccinazioni di massa che hanno dimostrato che sono equivalenti. Ora c'è un cambio di passo sulle immunizzazioni, i vaccini stanno arrivando. Dobbiamo però rivedere le liste" di priorità "ci sono persone che non sono anziane ma sono fragili e a rischio, ma penso anche ai fratelli e le sorelle dei malati rari, cosidetti sibling, e ai caregiver". Lo affermato l'infettivologo Stefano Vella, docente di Salute Globale all'università Cattolica di Roma, nel suo intervento al convegno online 'Associazioni e famiglie a colloquio con tre ministre del nuovo governo Draghi' promosso da Omar, l'Osservatorio sulle malattie rare.

