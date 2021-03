Covid, il nuovo Dpcm spiegato in breve: cosa cambia dal 6 marzo al 6 aprile (Di martedì 2 marzo 2021) Il presidente del consiglio Mario Draghi ha firmato martedì 2 marzo un nuovo Dpcm. La misura dovrebbe servire a limitare drasticamente la diffusione del contagio da coronavirus che, in alcune zone, è tornata a superare i livelli di guardia. Come riportato anche da Today a spiegare la ‘ratio’ di quest’ultimo provvedimento è stato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiori di Sanità. “La variante inglese è prevalente ed ha una elevata capacità di diffusione tra le fasce di popolazione più giovane”. In particolare questo tipo di coronavirus si diffonde molto più velocemente rispetto alle altre, fino al 35 / 40% . “Nella prima metà di marzo – ha dichiarato Brusaferro – sarà la variante dominante”. Non è meno pericolosa la variante brasiliana che, se al 18 febbraio era data intorno al 4,3% ora si sarebbe diffusa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Il presidente del consiglio Mario Draghi ha firmato martedì 2un. La misura dovrebbe servire a limitare drasticamente la diffusione del contagio da coronavirus che, in alcune zone, è tornata a superare i livelli di guardia. Come riportato anche da Today a spiegare la ‘ratio’ di quest’ultimo provvedimento è stato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiori di Sanità. “La variante inglese è prevalente ed ha una elevata capacità di diffusione tra le fasce di popolazione più giovane”. In particolare questo tipo di coronavirus si diffonde molto più velocemente rispetto alle altre, fino al 35 / 40% . “Nella prima metà di– ha dichiarato Brusaferro – sarà la variante dominante”. Non è meno pericolosa la variante brasiliana che, se al 18 febbraio era data intorno al 4,3% ora si sarebbe diffusa ...

