Covid, il grido d’aiuto dell’Agro: “Serve l’esercito” (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata firmata dai sindaci di nove comuni dell’Agro Nocerino sarnese e della Valle metelliana la lettera inoltrata oggi al prefetto di Salerno con la quale i primi cittadini chiedono una più massiccia presenza delle Forze dell’Ordine per un maggiore controllo legato alle inosservanze in merito alle disposizioni anti-Covid. Non è la prima volta che da questa area della provincia di Salerno, arrivano nei confronti del massimo rappresentante del governo in provincia di Salerno sollecitazioni del genere. Il problema dei controlli si è però fatto più urgente e indifferibile negli ultimi tempi quando tutto l’agro nocerino sarnese è travolto da una terza ondata di contagi che sta facendo registrare numeri da spavento. Serve l’esercito per i sindaci di Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Cava de’ ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata firmata dai sindaci di nove comuniNocerino sarnese e della Valle metelliana la lettera inoltrata oggi al prefetto di Salerno con la quale i primi cittadini chiedono una più massiccia presenza delle Forze dell’Ordine per un maggiore controllo legato alle inosservanze in merito alle disposizioni anti-. Non è la prima volta che da questa area della provincia di Salerno, arrivano nei confronti del massimo rappresentante del governo in provincia di Salerno sollecitazioni del genere. Il problema dei controlli si è però fatto più urgente e indifferibile negli ultimi tempi quando tutto l’agro nocerino sarnese è travolto da una terza ondata di contagi che sta facendo registrare numeri da spavento.per i sindaci di Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Cava de’ ...

