Covid, i casi tra i giovani superano quelli tra gli adulti: l'allarme dell'Iss (Di martedì 2 marzo 2021) Uno studio dell'Iss ha rivelato che da gennaio l'incidenza dei casi di Covid tra i giovani ha superato quella registrata tra gli adulti. Andre Coelho/Getty ImagesSecondo un report dell'Iss intitolato "Focus sull'età evolutiva", per la prima volta dallo scoppio della pandemia l'incidenza dei casi da coronavirus tra i giovani ha superato quella tra gli adulti. In particolare, la fascia d'età presa in esame è quella degli under 20. Lo studio è stato presentato lo scorso venerdì al Comitato tecnico scientifico e si riferisce agli ultimi mesi in Italia. Il dossier potrebbe rivelarsi decisivo nelle scelte del governo relative alla scuola, tema particolarmente legato anche ai trasporti: secondo quanto emerso si starebbe ...

