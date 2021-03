Covid Germania, 3.943 casi e 358 morti in 24 ore (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore in Germania si sono registrati 3943 nuovi casi di Coronavirus e 358 decessi. Dall'inizio della crisi, le infezioni registrate sono state 2.451.011, 70.463 persone sono morte per il Covid-19. Sono guarite dopo aver contratto il virus 2.264.600 di persone, 9100 delle quali nelle 24 ore precedenti l'ultimo aggiornamento del bilancio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 3943 nuovidi Coronavirus e 358 decessi. Dall'inizio della crisi, le infezioni registrate sono state 2.451.011, 70.463 persone sono morte per il-19. Sono guarite dopo aver contratto il virus 2.264.600 di persone, 9100 delle quali nelle 24 ore precedenti l'ultimo aggiornamento del bilancio.

