Covid, Emilia-Romagna in allarme: terapie intensive oltre la soglia di guardia (Di martedì 2 marzo 2021) di Andrea Sangermano e Mirko Billi Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) di Andrea Sangermano e Mirko Billi

RegioneER : #vaccini Già oltre 94 mila persone fra gli 80-84 anni in Emilia-Romagna hanno prenotato la vaccinazione anti-Covid.… - stebellentani : Primi effetti del vaccino in emilia-romagna: -86% di contagi tra gli operatori sanitari, oltre 90% della rsa sono covid free - RegioneER : #Covid, in #EmiliaRomagna primi effetti del vaccino: -86% positività nel personale sanitario e -66% nella Cra. Immu… - gianni_Zan : RT @RegioneER: #vaccini Già oltre 94 mila persone fra gli 80-84 anni in Emilia-Romagna hanno prenotato la vaccinazione anti-Covid. Quasi 2.… - infoitinterno : Covid Emilia-Romagna, impenna il numero dei ricoveri ei contagi sono 2597 da ieri -