Covid, Draghi firma il nuovo Dpcm: dalla scuola agli spostamenti, cosa prevede (Di martedì 2 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021. “Il principio guida del nuovo Dpcm, adottato dopo confronto ampio con Parlamento e Regioni, è la tutela della salute come questione fondamentale e linea guida essenziale – ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza -. Per ricostruire il Paese, per lo sviluppo del Paese, bisogna vincere la pandemia”. Il documento “prova a mantenere un impianto di conservazione delle misure essenziali vigenti – ha aggiunto il ministro -. Viene confermato il modello di divisioni del nostro Paese di aree che corrispondono a colori. Riteniamo che sia la strada giusta perché ci permette di dare la risposta più idonea ad ogni segmento” del Paese. Qui di seguito alcune delle misure principali ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mariohato il, in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021. “Il principio guida del, adottato dopo confronto ampio con Parlamento e Regioni, è la tutela della salute come questione fondamentale e linea guida essenziale – ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza -. Per ricostruire il Paese, per lo sviluppo del Paese, bisogna vincere la pandemia”. Il documento “prova a mantenere un impianto di conservazione delle misure essenziali vigenti – ha aggiunto il ministro -. Viene confermato il modello di divisioni del nostro Paese di aree che corrispondono a colori. Riteniamo che sia la strada giusta perché ci permette di dare la risposta più idonea ad ogni segmento” del Paese. Qui di seguito alcune delle misure principali ...

