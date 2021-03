Covid, Draghi convoca ministri e Regioni. Oggi il nuovo Dpcm: scuole chiuse in zona rossa, in arancione decidono i governatori (Di martedì 2 marzo 2021) Nelle aree con 250 casi ogni 100 mila abitanti saranno le ordinanze locali a scegliere se tenere aperti o meno gli istituti scolastici Leggi su repubblica (Di martedì 2 marzo 2021) Nelle aree con 250 casi ogni 100 mila abitanti saranno le ordinanze locali a scegliere se tenere aperti o meno gli istituti scolastici

