Covid, da ieri altri 17.083 nuovi contagi. Salgono le terapie intensive. A Roma 600 casi in 24 ore (Di martedì 2 marzo 2021) Nella sua preoccupante recrudescenza, la situazione Covid in Italia oggi è molto vicina a quella di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati però effettuati ben 335.983 ‘tamponi misti’ (molecolari e antigenici contati insieme), che hanno individuato altri 17.083, per un tasso di positività al 5,08%. Inoltre, informa il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, da ieri sono cresciuti di oltre 6mila unità da ieri gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), oggi 430.996. Intanto torna ad essere la Lombardia la regione maggiormente colpita con 3.762 nuovi casi. Seguono poi la Campania (2.046), e l’Emilia Romagna (2.040). Più distanti, con oltre i mille casi, ecco il Piemonte (1.609), il Veneto (1.228), il ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 marzo 2021) Nella sua preoccupante recrudescenza, la situazionein Italia oggi è molto vicina a quella di. Nelle ultime 24 ore sono stati però effettuati ben 335.983 ‘tamponi misti’ (molecolari e antigenici contati insieme), che hanno individuato17.083, per un tasso di positività al 5,08%. Inoltre, informa il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, dasono cresciuti di oltre 6mila unità dagli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), oggi 430.996. Intanto torna ad essere la Lombardia la regione maggiormente colpita con 3.762. Seguono poi la Campania (2.046), e l’Emiliagna (2.040). Più distanti, con oltre i mille, ecco il Piemonte (1.609), il Veneto (1.228), il ...

you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 58 su 100, ieri era 57 su 100. Nota metodologic… - Agenzia_Ansa : Sono 2.327 i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, in aumento di 38 unità nel saldo quotidiano t… - Agenzia_Ansa : Sono 13.114 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime, secondo i dati del mi… - StellaSirio60 : RT @SapienzaRoma: Tamponi gratuiti per gli #studentiSapienza: inaugurato ieri in Città universitaria il Punto sanitario per sottoporsi alla… - Yogaolic : Al @Tg1Rai parlano di tre ospedali napoletani pieni nei reparti covid poi si guardano i dati dell’agenzia nazionale… -