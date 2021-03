Covid: Crisanti, Oldani e Verde ospiti di Accordi&Disaccordi (Nove) mercoledì 3 marzo alle 21.25. Con Marco Travaglio (Di martedì 2 marzo 2021) L’attualità politica torna protagonista sul Nove, rigorosamente in diretta, con la nuova puntata del talk ‘Accordi&Disaccordi’: mercoledì 3 marzo alle 21.25 saranno ospiti il direttore del laboratorio di Microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti, lo chef Davide Oldani e il direttore del Polo museale di Parma Simone Verde. Con i conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi si parlerà del nuovo Dpcm, il primo del governo Draghi, che deve affrontare le difficoltà del piano vaccinale e le complicazioni portate dalle varianti. Inoltre si discuterà della situazione estremamente complicata in cui si trovano sia quanti lavorano nel mondo della cultura che nella ristorazione e nell’imprenditoria. L’analisi politica sarà affidata, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) L’attualità politica torna protagonista sul, rigorosamente in diretta, con la nuova puntata del talk ‘Accordi&Disaccordi’:21.25 sarannoil direttore del laboratorio di Microbiologia dell’Università di Padova Andrea, lo chef Davidee il direttore del Polo museale di Parma Simone. Con i conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi si parlerà del nuovo Dpcm, il primo del governo Draghi, che deve affrontare le difficoltà del piano vaccinale e le complicazioni portate dvarianti. Inoltre si discuterà della situazione estremamente complicata in cui si trovano sia quanti lavorano nel mondo della cultura che nella ristorazione e nell’imprenditoria. L’analisi politica sarà affidata, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Crisanti Pavoletti testimonial campagna screening a Cagliari ... organizzata dalla Regione Sardegna in collaborazione con il microbiologo dell'Università di Padova, Andrea Crisanti. Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 marzo la campagna arriva a Cagliari: ...

Crisanti: «Una delle varianti venete del Covid si è molto diffusa perché sfugge ai test rapidi» Il Mattino di Padova Covid: Pavoletti testimonial campagna screening a Cagliari "Andiamo tutti a fare il tampone". E' l'invito dell'attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti, che attraverso un breve video ha voluto sensibilizzare tutti i cagliaritani affinché aderiscano alla ca ...

Unsic: sulle scuole, senza dati, si continua ad inseguire il virus anziché prevenirlo “Non comprendiamo perché sui contagi causati dalla scuola in presenza, da settembre scorso stiamo ad inseguire anziché a prevenire”. È quanto denuncia l’Unsic, che già alla vigilia della partenza dell ...

