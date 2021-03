Covid, Crisanti: “No al vaccino nazionale. Sono velleità” (Di martedì 2 marzo 2021) “AstraZeneca è un gigante, ma si è trovata di fronte a problemi di logistica che non aveva mai affrontato per la produzione del vaccino. Si figuri un”azienducola’ che non li ha mai fatti e che ha un capitale irrisorio, queste cose vanno fatte in modo diverso, altrimenti Sono velleiterie“. Questo il commento del virologo Andrea Crisanti intervenuto a LaPresse in merito alla possibilità che alcune case farmaceutiche italiane sviluppino un vaccino. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) “AstraZeneca è un gigante, ma si è trovata di fronte a problemi di logistica che non aveva mai affrontato per la produzione del. Si figuri un”azienducola’ che non li ha mai fatti e che ha un capitale irrisorio, queste cose vanno fatte in modo diverso, altrimentivelleiterie“. Questo il commento del virologo Andreaintervenuto a LaPresse in merito alla possibilità che alcune case farmaceutiche italiane sviluppino un. SportFace.

