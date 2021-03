**Covid: conferenza stampa Speranza, Gelmini e Brusaferro su Dpcm, senza Draghi** (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Una novità nella novità. La conferenza stampa sulle misure anti-Covid in vigore dal prossimo 6 marzo si terrà, e sempre a Palazzo Chigi, ma a presiederla non sarà il premier Mario Draghi, che oggi firmerà il nuovo Dpcm. A quanto apprende l'Adnkronos a spiegare le misure, a partire dalla stretta sulla scuola, saranno i ministri della Salute e agli Affari regionali, Roberto Speranza e Maria Stella Gelmini, nonché il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. Si volta pagina, dunque, rispetto alle conferenze stampa fiume tenute da Giuseppe Conte e agli spazi informativi ad hoc organizzati da Rocco Casalino. Una scelta in discontinuità, che vedrà schierati nel cortile d'onore del Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Una novità nella novità. Lasulle misure anti-Covid in vigore dal prossimo 6 marzo si terrà, e sempre a Palazzo Chigi, ma a presiederla non sarà il premier Mario Draghi, che oggi firmerà il nuovo. A quanto apprende l'Adnkronos a spiegare le misure, a partire dalla stretta sulla scuola, saranno i ministri della Salute e agli Affari regionali, Robertoe Maria Stella, nonché il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio. Si volta pagina, dunque, rispetto alle conferenzefiume tenute da Giuseppe Conte e agli spazi informativi ad hoc organizzati da Rocco Casalino. Una scelta in discontinuità, che vedrà schierati nel cortile d'onore del Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio ...

