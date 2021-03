Covid, Camera di Commercio USA: sbagliato sospendere brevetti vaccini (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – La Camera di Commercio degli Stati Uniti si oppone a una richiesta arrivata arrivata da più parti all’Organizzazione mondiale del Commercio (WTO) per sospendere i brevetti sui vaccini anti-Covid e velocizzare così la loro produzione e distribuzione anche nei Paesi più poveri. “Le proposte di rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale sono fuorvianti e una distrazione dal lavoro reale di rafforzare le catene di approvvigionamento e aiutare i Paesi a procurarsi, distribuire e somministrare vaccini a miliardi di cittadini del mondo”, ha affermato la U.S. Chamber of Commerce in una nota. L’influente lobby statunitense ha affermato di sostenere la proposta della nuova direttrice generale del WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, di incoraggiare più ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Ladidegli Stati Uniti si oppone a una richiesta arrivata arrivata da più parti all’Organizzazione mondiale del(WTO) persuianti-e velocizzare così la loro produzione e distribuzione anche nei Paesi più poveri. “Le proposte di rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale sono fuorvianti e una distrazione dal lavoro reale di rafforzare le catene di approvvigionamento e aiutare i Paesi a procurarsi, distribuire e somministrarea miliardi di cittadini del mondo”, ha affermato la U.S. Chamber of Commerce in una nota. L’influente lobby statunitense ha affermato di sostenere la proposta della nuova direttrice generale del WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, di incoraggiare più ...

M5S_Camera : Grazie al lavoro delle portavoce e dei portavoce del MoVimento 5 Stelle, si comincia a dare rilevanza al tema della… - PierPL : RT @HANIA243474887: Oggi ho perso mio padre (NO COVID) ma non ho potuto essergli vicino nelle ultime ore, sono stato come in pazzo sotto l'… - MarracinoD : RT @HANIA243474887: Oggi ho perso mio padre (NO COVID) ma non ho potuto essergli vicino nelle ultime ore, sono stato come in pazzo sotto l'… - butera_linda : RT @HANIA243474887: Oggi ho perso mio padre (NO COVID) ma non ho potuto essergli vicino nelle ultime ore, sono stato come in pazzo sotto l'… - luposilenzioso2 : RT @HANIA243474887: Oggi ho perso mio padre (NO COVID) ma non ho potuto essergli vicino nelle ultime ore, sono stato come in pazzo sotto l'… -