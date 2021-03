Covid, boom di contagi nelle scuole in Emilia-Romagna: a febbraio +70% (Di martedì 2 marzo 2021) BOLOGNA – Oltre 6.000 contagi in un solo mese e un’incidenza superiore ai 350 casi ogni 100.000 bambini dai sei ai 18 anni, mentre tra i piccoli fino ai cinque anni l’incidenza è vicina ai 250 casi. Sono questi i numeri che hanno spinto la Regione Emilia-Romagna a chiudere le scuole nell’area metropolitana di Bologna e in Romagna, restrizioni che potrebbero anche essere estese in virtù del continuo aumentare dei casi. Il quadro è stato dipinto a grandi linee oggi in commissione dall’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini. Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) BOLOGNA – Oltre 6.000 contagi in un solo mese e un’incidenza superiore ai 350 casi ogni 100.000 bambini dai sei ai 18 anni, mentre tra i piccoli fino ai cinque anni l’incidenza è vicina ai 250 casi. Sono questi i numeri che hanno spinto la Regione Emilia-Romagna a chiudere le scuole nell’area metropolitana di Bologna e in Romagna, restrizioni che potrebbero anche essere estese in virtù del continuo aumentare dei casi. Il quadro è stato dipinto a grandi linee oggi in commissione dall’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini.

LaStampa : Covid, è boom di casi tra i ragazzi sotto i 20 anni - zazoomblog : Covid boom di reati con la pandemia. Svimez: Campania e Calabria in testa a classifica corruzione - #Covid #reati… - ildenaro_it : @svimez presenterà domani durante un #webinar sulla pagina #Facebook dell’#Associazione i nuovi dati. - gbiondizoccai : Covid. Medici in burnout. Creare una rete di sostegno negli ospedali per evitare boom - Quotidiano Sanità… - corrierebologna : #covid #scuola .@RegioneER 400 focolai da gennaio, più di sei mila nuovi positivi in un mese: il virus a scuola con… -