Covid, Bologna zona rossa da giovedì e Ancona da mercoledì (Di martedì 2 marzo 2021) Bologna e la sua Provincia zona rossa da giovedì, Ancona e Provincia da mercoledì. Il sindaco del capoluogo dell'Emilia - Romagna Virginio Merola lo ha annunciato dopo la decisione unanime dei sindaci,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021)e la sua Provinciadae Provincia da. Il sindaco del capoluogo dell'Emilia - Romagna Virginio Merola lo ha annunciato dopo la decisione unanime dei sindaci,...

TgLa7 : Covid: sindaco Bologna, siamo a un passo dalla zona rossa. 'Ricoveri in aumento ma il peggio deve ancora venire' - Agenzia_Ansa : Bologna verso #zonarossa. 'Ricoveri in aumento -dice il sindaco Virginio Merola - misure tra pochi giorni' #ANSA - repubblica : ?? Covid, Bologna e provincia zona rossa da giovedi' fino al 21 marzo. Chiusi anche i nidi. Il sindaco: 'Uscite solo… - infoitinterno : Medico in prima linea contro il Covid: “Bologna come Bergamo, zona rossa inevitabile” - Robbetta : RT @TgLa7: ??#Covid: sindaco di #Bologna #VittorioMerola: da giovedì zona rossa, chiusi nidi e le scuole d'infanzia, oltre alle attività com… -