Covid | Bologna zona rossa da giovedì 4 marzo | scuole chiuse

... di estendere le limitazioni anti contagio da- 19 nelle zone arancione scuro, ad oggi previste per il territorio metropolitano die per la Romagna con eccezione di Forlì, ad altre ......hanno spinto la Regione Emilia - Romagna a chiudere le scuole nell'area metropolitana die ... ragazzi, insegnanti e personale gli emiliano - romagnoli ad aver contratto il. Un aumento ...Il pressing del sindaco Virginio Merola ha sortito gli effetti sperati: troppi i contagi, troppi i rischi. Bologna e tutto il territorio metropolitano in zona rossa dal 4 marzo per almeno due settiman ...“Le mascherine sono un presidio importante nella lotta a Covid-19. Appare inspiegabile la mancanza sistematica dei controlli a campione sulle ...