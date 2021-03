Covid, Bologna e Modena in zona rossa dal 4 marzo. Merola: "Uscite solo per necessità" (Di martedì 2 marzo 2021) Le province di Bologna e Modena saranno zona rossa da giovedì fino al 21 marzo. Lo ha annunciato il sindaco Virginio Merola, dopo la decisione unanime dei sindaci, condivisa dalla Regione che a breve firmerà l'ordinanza. Chiusi anche i nidi e le scuole d'infanzia, oltre alle attività commerciali non essenziali. A Bologna l'incidenza dei casi nell'ultima settimana di febbraio ha superato i 400 casi, con 13 Comuni sopra i 500 casi e la media del distretto Appennino di 584. Molto preoccupante anche la situazione del territorio di Imola (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 marzo 2021) Le province disarannoda giovedì fino al 21. Lo ha annunciato il sindaco Virginio, dopo la decisione unanime dei sindaci, condivisa dalla Regione che a breve firmerà l'ordinanza. Chiusi anche i nidi e le scuole d'infanzia, oltre alle attività commerciali non essenziali. Al'incidenza dei casi nell'ultima settimana di febbraio ha superato i 400 casi, con 13 Comuni sopra i 500 casi e la media del distretto Appennino di 584. Molto preoccupante anche la situazione del territorio di Imola (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

