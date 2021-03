Covid, Biden: 'Entro fine maggio vaccini per tutti gli americani' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Entro la fine di maggio 'ci saranno abbastanza vaccini anti - Covid per tutti i cittadini degli Stati Uniti'. Lo ha annunciato il presidente Joe Biden, 'correggendo' la dichiarazione di tre settimane ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 marzo 2021)ladi'ci saranno abbastanzaanti -peri cittadini degli Stati Uniti'. Lo ha annunciato il presidente Joe, 'correggendo' la dichiarazione di tre settimane ...

