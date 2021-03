Covid, Bassetti: “Sole 4 milioni di dosi somministrate. Gli italiani hanno bisogno del vaccino” (Di martedì 2 marzo 2021) “Gli italiani hanno bisogno del vaccino. Io non mi aspettavo di arrivare al primo di marzo con Sole 4 milioni di dosi somministrate. Potevamo andare incontro a questa terza ondata con una forza diversa. Invece pagheremo un tributo nuovamente alto”. Queste le dichiarazioni di Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, a Inews24.it analizzando l’andamento di Covid-19 in Italia. “I cambi che ci sono stati al ministero della Salute, col nuovo sottosegretario e quelli che hanno portato a un nuovo commissario per l’emergenza, mi auguro portino più vaccini”, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) “Glidel. Io non mi aspettavo di arrivare al primo di marzo condi. Potevamo andare incontro a questa terza ondata con una forza diversa. Invece pagheremo un tributo nuovamente alto”. Queste le dichiarazioni di Matteo, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, a Inews24.it analizzando l’andamento di-19 in Italia. “I cambi che ci sono stati al ministero della Salute, col nuovo sottosegretario e quelli cheportato a un nuovo commissario per l’emergenza, mi auguro portino più vaccini”, ha concluso. SportFace.

