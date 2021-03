Covid, Banca d’Italia: prestiti con garanzia pubblica non pienamente sfruttati (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – La Banca d’Italia ha segnalato che “la possibilità di stanziare i prestiti assistiti da garanzie pubbliche Covid-19 non è stata finora pienamente sfruttata dalle controparti italiane” rispetto a quanto osservato in altri Paesi europei. È quanto si legge in una nota di aggiornamento di via Nazionale in merito agli effetti delle misure di ampliamento delle garanzie adottate dalla BCE e dalla stessa Banca d’Italia in risposta all’emergenza pandemica. Tale gap, spiega la Banca Centrale italiana, può essere dovuta in parte al ritardo con cui le banche italiane hanno cominciato a erogare tali prestiti rispetto a quelle degli altri paesi, e in parte al fatto che i prestiti assistiti dalla ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Laha segnalato che “la possibilità di stanziare iassistiti da garanzie pubbliche-19 non è stata finorasfruttata dalle controparti italiane” rispetto a quanto osservato in altri Paesi europei. È quanto si legge in una nota di aggiornamento di via Nazionale in merito agli effetti delle misure di ampliamento delle garanzie adottate dalla BCE e dalla stessain risposta all’emergenza pandemica. Tale gap, spiega laCentrale italiana, può essere dovuta in parte al ritardo con cui le banche italiane hanno cominciato a erogare talirispetto a quelle degli altri paesi, e in parte al fatto che iassistiti dalla ...

