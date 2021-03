Covid, Anci: 'Si chiudono le scuole e si incoraggia la movida, non va' (Di martedì 2 marzo 2021) 'Con una mano si chiudono le scuole e con l'altra si elimina il divieto di asporto per tutti dopo le 18, favorendo così di fatto gli assembramenti nei luoghi della movida e nei pressi di bar e locali ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021) 'Con una mano silee con l'altra si elimina il divieto di asporto per tutti dopo le 18, favorendo così di fatto gli assembramenti nei luoghi dellae nei pressi di bar e locali ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Anci: 'Si chiudono le scuole e si incoraggia la movida, non va' #Coronavirusitalia - EmMicucci : RT @MediasetTgcom24: Covid, Anci: 'Si chiudono le scuole e si incoraggia la movida, non va' #Coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Covid, Anci: 'Si chiudono le scuole e si incoraggia la movida, non va' #Coronavirusitalia - AnsaBasilicata : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Basilicata, 149 casi e no a zona rossa. Dura polemica fra Bardi e l'Anci, sindacati si mobili… - Trmtv : Covid: Bardi, Basilicata “zona rossa”, noi ci siamo opposti Il governatore ribatte all’Anci: chiesta revisione dei -