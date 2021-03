Covid: altri 146 positivi a Bergamo, 844 a Brescia. In Lombardia 55 decessi (Di martedì 2 marzo 2021) Sono 146 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 3.762 in tutta la Lombardia a fronte di 42.052 tamponi (l’8,9%) secondo i dati diffusi nel bollettino di martedì 2 marzo. A livello regionale il numero dei ricoveri in terapia intensiva segna un +35. Sono invece 55 i decessi e 1.019 i guariti/dimessi. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 42.052 (di cui 25.988 molecolari e 16.064 antigenici) totale complessivo: 6.712.252 – i nuovi casi positivi: 3.762 (di cui 103 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 512.830 (+1.019), di cui 3.983 dimessi e 508.847 guariti – in terapia intensiva: 476 (+35) – i ricoverati non in terapia intensiva: 4.408 (+184) – i decessi, totale complessivo: 28.458 (+55) I nuovi casi per ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 marzo 2021) Sono 146 i nuovial-19 in provincia di, 3.762 in tutta laa fronte di 42.052 tamponi (l’8,9%) secondo i dati diffusi nel bollettino di martedì 2 marzo. A livello regionale il numero dei ricoveri in terapia intensiva segna un +35. Sono invece 55 ie 1.019 i guariti/dimessi. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 42.052 (di cui 25.988 molecolari e 16.064 antigenici) totale complessivo: 6.712.252 – i nuovi casi: 3.762 (di cui 103 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 512.830 (+1.019), di cui 3.983 dimessi e 508.847 guariti – in terapia intensiva: 476 (+35) – i ricoverati non in terapia intensiva: 4.408 (+184) – i, totale complessivo: 28.458 (+55) I nuovi casi per ...

