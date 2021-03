Covid: alle 12 sindaci in ‘arancione rinforzato’ sotto palazzo Lombardia (Di martedì 2 marzo 2021) Milano, 2 mar. (Adnkronos) – Protesta dei sindaci coinvolti dall’ordinanza di ieri sulla zona arancione rafforzata in Lombardia. Alcuni di loro, di area Pd, si recheranno sotto il palazzo della Regione e, contestualmente, hanno firmato una lettera che invieranno al presidente Fontana. Ieri, il governatore ha deciso che dal 3 marzo, domani, passeranno in arancione rinforzato diversi Comuni della provincia di Como, Pavia, Milano, Mantova e Cremona. Confermata la zona arancione rinforzata della provincia di Brescia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 marzo 2021) Milano, 2 mar. (Adnkronos) – Protesta deicoinvolti dall’ordinanza di ieri sulla zona arancione rafforzata in. Alcuni di loro, di area Pd, si recherannoildella Regione e, contestualmente, hanno firmato una lettera che invieranno al presidente Fontana. Ieri, il governatore ha deciso che dal 3 marzo, domani, passeranno in arancione rinforzato diversi Comuni della provincia di Como, Pavia, Milano, Mantova e Cremona. Confermata la zona arancione rinforzata della provincia di Brescia. L'articolo CalcioWeb.

