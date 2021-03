Covid | a Brescia scoperta la ?variante nigeriana? Il presidente dei virologi | «Non sappiamo quanto resiste ai vaccini»

(Di martedì 2 marzo 2021) In Italia è arrivata ladi Sars-CoV-2: il mutante B1.525 individuato per la prima volta nel nostro Paese a Napoli in febbraio. La nuova identificazione è...

TgLa7 : #Covid: isolata a Brescia #variante#nigeriana. Scoperta nei laboratori degli Spedali Civili - repubblica : ?? Allarme varianti del Covid, zona 'arancione rafforzato' per Cremona, la provincia di Como e altri 40 comuni lomba… - fanpage : Brescia, isolata la variante nigeriana del Covid: “Preoccupa, può resistere al vaccino” - MarinoBruschini : RT @TgLa7: #Covid: isolata a Brescia #variante#nigeriana. Scoperta nei laboratori degli Spedali Civili - marioassirelli : Brescia, un agente della Polizia Locale su quattro è positivo al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brescia

... la variante nigeriana del coronavirus è stata rilevata anche a. Lo rende noto il ... che preoccupano perché potrebbero conferire resistenza ai vaccini anti -oggi disponibili'. La ...Isolata ala variante nigeriana del. "Per la prima volta in Italia abbiamo i solato il virus portatore di queste mutazioni che preoccupano perché potrebbero conferire resistenza ai vaccini anti ...In Italia è arrivata la variante nigeriana di Sars-CoV-2: il mutante B1.525 individuato per la prima volta nel nostro Paese a Napoli in febbraio. La nuova identificazione ...Trovata a Brescia la 'variante nigeriana' di Sars-CoV-2, il mutante B1.525 individuato per la prima volta nel nostro Paese a Napoli in febbraio. Ne dà notizia all'Adnkronos Salute Arnaldo Caruso, pres ...