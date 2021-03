Covid, 333 medici morti in Italia (Di martedì 2 marzo 2021) Salgono a 333 i medici morti in Italia per il Covid. La Dottoressa Maria Teresa D’Istria, medico di medicina generale, è l’ultima vittima ricordata nell”elenco caduti’ aggiornato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 marzo 2021) Salgono a 333 iinper il. La Dottoressa Maria Teresa D’Istria, medico dina generale, è l’ultima vittima ricordata nell”elenco caduti’ aggiornato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini deichirurghi e odontoiatri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

