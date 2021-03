Covid-19, Campania prima in Italia per vaccini sul personale scolastico (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua senza sosta la campagna vaccinale anti-Covid-19 in tutta Italia. Anche se con qualche difficoltà legata al numero delle dosi che vengono consegnate, in Italia la situazione in generale è di 4.354.008 persone che hanno ricevuto almeno la prima iniezione di vaccino, numero che diminuisce (1.411.663) se si conta solo le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. In Italia, gli Operatori Sanitari e Sociosanitari (2.341.003), personale non sanitario (739.705), Ospiti Strutture Residenziali (400.404), Over 80 (639.914), Forze Armate (65.518), personale scolastico (167.464). In Campania: il totale delle somministrazioni è di 396.882 dosi; Operatori Sanitari e Sociosanitari (163.709), ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua senza sosta la campagna vaccinale anti--19 in tutta. Anche se con qualche difficoltà legata al numero delle dosi che vengono consegnate, inla situazione in generale è di 4.354.008 persone che hanno ricevuto almeno lainiezione di vaccino, numero che diminuisce (1.411.663) se si conta solo le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. In, gli Operatori Sanitari e Sociosanitari (2.341.003),non sanitario (739.705), Ospiti Strutture Residenziali (400.404), Over 80 (639.914), Forze Armate (65.518),(167.464). In: il totale delle somministrazioni è di 396.882 dosi; Operatori Sanitari e Sociosanitari (163.709), ...

