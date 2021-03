Covid | 17 083 nuovi casi e 343 morti | sempre più giovani finiscono in terapia intensiva

TgLa7 : #Covid: oggi in Italia 17.083 casi e 343 decessi - amerigormea : RT @TgLa7: #Covid: oggi in Italia 17.083 casi e 343 decessi - fisco24_info : Covid Italia, 17.083 nuovi casi e 343 morti: bollettino 2 marzo: I dati della Protezione civile sull'emergenza Coro… - peppesava : RT @Ragusanews: Covid Italia, 2 marzo: 17.083 nuovi casi e 343 morti - Ragusanews : Covid Italia, 2 marzo: 17.083 nuovi casi e 343 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 083

Sono 17.i nuovi casi di coronavirus in Italia . Sale così ad almeno 2.955.434 il numero di persone che ... 10.057 quelle uscite oggi dall'incubo. E gli attuali positivi - i soggetti che hanno ...Sono 17.i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia , secondo i dati del ministero ... È stata isolata a Brescia la variante nigeriana del. "Per la prima volta in Italia ...Sono 17.083 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, a fronte di 335.983 tamponi effettuati (tra antigenici e molecolari). Mentre i decessi sono 343. Ieri erano 13.114 i nuovi casi, con 170.633 test e ...Sono 17.083 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +13.114, qui il bollettino). Sale così ad almeno 2.955.434 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi ...