«Così mi hanno sparato per rapire i cani di Lady Gaga» | il dog sitter Ryan Fischer rompe il silenzio

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 marzo 2021) A neanche una settimana dall’aggressione che lo ha visto coinvolto per le strade di Los Angeles e che ha portato al sequestro dei due bulldog francesi, Koji e Gustav, di proprietà di Lady Gaga, poi riportati alla polizia da una donna che sarebbe stata estranea ai fatti, il dog sitter della popstar Ryan Fischer rompe il silenzio. Lo fa in un lungo post su Instagram, ripercorrendo i momenti concitati dello scontro con due uomini che lo avrebbero tramortito lasciandolo agonizzante sul ciglio della strada: «Il sangue scorreva dalla mia ferita da arma da fuoco, quando un angelo si è avvicinato e si è messo accanto a me. Le mie urla di panico, allora, si sono calmate mentre la guardavo» ha scritto Fischer riferendosi ad Asia, il terzo cane sempre di proprietà di Lady Gaga.