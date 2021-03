Cosenza | Occhiuzzi amareggiato dopo il ko col Brescia | ' Sconfitta meritata'

TUTTOB1 : Cosenza, Occhiuzzi: 'Prestazione sottotono, sconfitta meritata' - psb_original : Cosenza, Occhiuzzi: 'Sconfitta meritata, schiaffo che fa male' #SerieB - CosenzaChannel : ???? #COSENZACALCIO | #Occhiuzzi dopo #BresciaCosenza analizza la sconfitta dei rossoblù. Il tecnico: «Dispiace perde… - CosenzaChannel : ???? #COSENZACALCIO | #Clotet darà i convocati solo domani, #Occhiuzzi invece è privo di tre pedine. Le probabili for… - psb_original : Cosenza, i convocati di Occhiuzzi per il Brescia #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza Occhiuzzi

Robertoamareggiato dopo il ko contro il Brescia. Fatale la ripresa, frazione in cui i padroni di casa hanno trovato l'1 - 2 determinante con Bjarnason e Ay ..... Arbitro: Ghersini di Genova 6. Note: Espulso Corsi al 17 per doppia ammonizione. Ammoniti: Cistana, Bjarnason. Angoli: 8 - 5. Recupero: 0 pt; 4 st. Notte fonda al Rigamonti . Il...Roberto Occhiuzzi è amareggiato dopo il ko contro il Brescia. Fatale la ripresa, frazione in cui i padroni di casa hanno trovato l'1-2 determinante con ...OCCHIUZZI COSENZA - Roberto Occhiuzzi, allenatore del Cosenza, è intervenuto in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni.