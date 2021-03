Cosa metteremo il prossimo autunno? Anticipazioni dalle sfilate di Milano (Di martedì 2 marzo 2021) La Fashion week Milano 2021 si chiude e lascia il passo a Parigi. Quali sono le tendenze autunno inverno 2021/22 emerse dalle sfilate (virtuali, a porte chiuse) della capitale della moda italiana? La moda che verrà Cosa metteremo i prossimo autunno? Alcuni professionisti del settore prevedono che, una volta liberi dalla pandemia, festeggeremo con grande creatività, anche nel vestire. Un po’ com’era successo nei Roaring Twenties, il decennio spumeggiante che aveva seguito i durissimi anni della prima guerra mondiale. Non è ancora arrivato quel momento. Neanche nelle previsioni più ottimiste degli stilisti, che hanno ideato i nostri look per la stagione fredda mentre erano immersi nell’attuale contesto di lockdown e distanziamento. SEDUZIONE SOFT. Da ... Leggi su amica (Di martedì 2 marzo 2021) La Fashion week2021 si chiude e lascia il passo a Parigi. Quali sono le tendenzeinverno 2021/22 emerse(virtuali, a porte chiuse) della capitale della moda italiana? La moda che verrà? Alcuni professionisti del settore prevedono che, una volta liberi dalla pandemia, festeggeremo con grande creatività, anche nel vestire. Un po’ com’era successo nei Roaring Twenties, il decennio spumeggiante che aveva seguito i durissimi anni della prima guerra mondiale. Non è ancora arrivato quel momento. Neanche nelle previsioni più ottimiste degli stilisti, che hanno ideato i nostri look per la stagione fredda mentre erano immersi nell’attuale contesto di lockdown e distanziamento. SEDUZIONE SOFT. Da ...

erykaluna : Chissà, chissà domani Su che cosa metteremo le mani Se si potrà contare ancora le onde del mare E alzare la testa N… - Fufi31394803 : RT @miemydem: Votare Pier stasera per farlo vincere sarà l'ultima cosa che faremo dopo 5 mesi e mezzo. Per questo ce la metteremo tutta e v… - Alessia98557373 : RT @miemydem: Votare Pier stasera per farlo vincere sarà l'ultima cosa che faremo dopo 5 mesi e mezzo. Per questo ce la metteremo tutta e v… - Laura97523076 : RT @miemydem: Votare Pier stasera per farlo vincere sarà l'ultima cosa che faremo dopo 5 mesi e mezzo. Per questo ce la metteremo tutta e v… - raffaelladisce1 : RT @miemydem: Votare Pier stasera per farlo vincere sarà l'ultima cosa che faremo dopo 5 mesi e mezzo. Per questo ce la metteremo tutta e v… -