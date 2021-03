Cosa guardare in tv stasera oltre Sanremo 2021, la guida del 2 marzo (Di martedì 2 marzo 2021) Sanremo 2021 non vi interessa? Per fortuna esiste l’alternativa per coloro che non intendono seguire la kermesse canora, che quest’anno slitta da febbraio a marzo. Per far fronte alla pandemia di Covid-19, l’evento sarà senza pubblico, tuttavia dove non mancheranno grandi ospiti, come gli sportivi Alberto Tomba e Federica Pellegrini. Sanremo 2021 va in onda dal 2 al 5 marzo su Rai1 a partire dalle 20:40. Scopriamo i programmi alternativi alla kermesse con questa guida tv. Si comincia con Rai2 che propone in prima serata la commedia d’azione del 2018 Il tuo ex non muore mai, con protagoniste Mila Kunis e Kate McKinnon nei panni di due amiche che si trovano al centro di una cospirazione internazionale e costrette a reinventarsi spie. Su Rai3, Rete 4 e Italia1 vanno ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 marzo 2021)non vi interessa? Per fortuna esiste l’alternativa per coloro che non intendono seguire la kermesse canora, che quest’anno slitta da febbraio a. Per far fronte alla pandemia di Covid-19, l’evento sarà senza pubblico, tuttavia dove non mancheranno grandi ospiti, come gli sportivi Alberto Tomba e Federica Pellegrini.va in onda dal 2 al 5su Rai1 a partire dalle 20:40. Scopriamo i programmi alternativi alla kermesse con questatv. Si comincia con Rai2 che propone in prima serata la commedia d’azione del 2018 Il tuo ex non muore mai, con protagoniste Mila Kunis e Kate McKinnon nei panni di due amiche che si trovano al centro di una cospirazione internazionale e costrette a reinventarsi spie. Su Rai3, Rete 4 e Italia1 vanno ...

