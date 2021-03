“Corruzione elettorale”: il deputato regionale Luca Sammartino a processo a Catania. Prese 32mila voti, Renzi lo voleva governatore (Di martedì 2 marzo 2021) Appena sette minuti. Tanto è durata l’udienza in cui il giudice Luigi Barone questa mattina ha rinviato a giudizio “mister preferenze in Sicilia” Luca Sammartino. Il deputato regionale di Italia Viva, 36 anni, andrà a processo il 2 dicembre prossimo davanti alla quarta sezione penale con l’accusa di Corruzione elettorale. Nel mirino della procura di Catania le elezioni siciliane del 2017 e le politiche del 2018. La prima di queste tornate fece registrare un plebiscito per Sammartino, eletto a palazzo dei Normanni con ben 32mila consensi: record assoluto da quando esiste il parlamento regionale. Alcuni mesi dopo la corsa, senza successo, nel collegio uninominale con direzione Montecitorio. Insieme al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Appena sette minuti. Tanto è durata l’udienza in cui il giudice Luigi Barone questa mattina ha rinviato a giudizio “mister preferenze in Sicilia”. Ildi Italia Viva, 36 anni, andrà ail 2 dicembre prossimo davanti alla quarta sezione penale con l’accusa di. Nel mirino della procura dile elezioni siciliane del 2017 e le politiche del 2018. La prima di queste tornate fece registrare un plebiscito per, eletto a palazzo dei Normanni con benconsensi: record assoluto da quando esiste il parlamento. Alcuni mesi dopo la corsa, senza successo, nel collegio uninominale con direzione Montecitorio. Insieme al ...

shiwasekitai : RT @TgrSicilia: Corruzione elettorale, a giudizio Luca Sammartino - TGR Sicilia - shiwasekitai : RT @ItalianPolitics: GIUSTIZIA. Il Gup di Catania Luigi Barone ha disposto il rinvio a giudizio per corruzione elettorale di Luca Sammartin… - patriziabottell : RT @ItalianPolitics: GIUSTIZIA. Il Gup di Catania Luigi Barone ha disposto il rinvio a giudizio per corruzione elettorale di Luca Sammartin… - nonhosoldi : RT @ItalianPolitics: GIUSTIZIA. Il Gup di Catania Luigi Barone ha disposto il rinvio a giudizio per corruzione elettorale di Luca Sammartin… - Virus1979C : RT @TgrSicilia: Corruzione elettorale, a giudizio Luca Sammartino - TGR Sicilia -