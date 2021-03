Coronavirus, Twitter segnalerà chi scrive fake news sui vaccini (Di martedì 2 marzo 2021) Twitter inizierà a etichettare i tweet fuorvianti sui vaccini anti - Covid e gli utenti che si ostinano a diffondere informazioni distorte. Il social ha introdotto una sorta di 'ammonizione' che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021)inizierà a etichettare i tweet fuorvianti suianti - Covid e gli utenti che si ostinano a diffondere informazioni distorte. Il social ha introdotto una sorta di 'ammonizione' che ...

Coronavirus, Twitter segnalerà chi scrive fake news sui vaccini

Twitter inizierà a etichettare i tweet fuorvianti sui vaccini anti-Covid e gli utenti che si ostinano a diffondere informazioni distorte. Il social ha introdotto una sorta di "ammonizione" che ...

