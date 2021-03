Coronavirus Puglia | oggi 1 021 contagi | bollettino 2 marzo

(Di martedì 2 marzo 2021) Sono 1.021 i nuovidiinsecondo ildi, 2. Si registrano altri 40 morti, un dato che porta a 3.992 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia. Supera nuovamente quota mille, quindi, il numero di nuovi casi di Covid 19 in. Su 9.322 tamponi, sono emersi 410 in provincia di Bari, 134 in provincia di Brindisi, 105 nella provincia Bat, 137 in provincia di Fa, 105 in provincia di Lecce, 123 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 631 su 4.684 test, mentre i morti erano 29. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.571.274 test. Sono 111.599 i pazienti guariti, ieri erano 110.767 (+832). ...

Sono 1.021 i positivi in Puglia su 9.322 test. 105 in provincia di Lecce che segna anche un decesso su 40 totali registrati nella regione. Sono stati registrati 40 decessi: 11 in provincia di Bari, 10 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.