Coronavirus, primo caso a Brescia di variante nigeriana. Il presidente della Società di virologia: “Timori sull’efficacia dei vaccini” (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo il primo caso accertato a Napoli a metà febbraio, la variante nigeriana del Coronavirus è stata rilevata anche a Brescia. Lo rende noto il presidente della Società italiana di virologia Arnaldo Caruso, spiegando che, oltre al sequenziamento genetico della mutazione, “per la prima volta in Italia abbiamo isolato il virus portatore di queste mutazioni, che preoccupano perché potrebbero conferire resistenza ai vaccini anti-Covid oggi disponibili”. La nigeriana è una “variante rara”, chiarisce Caruso, che è anche ordinario di Microbiologia e microbiologia clinica all’università degli Studi Bresciana e direttore del Laboratorio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo ilaccertato a Napoli a metà febbraio, ladelè stata rilevata anche a. Lo rende noto ilitaliana diArnaldo Caruso, spiegando che, oltre al sequenziamento geneticomutazione, “per la prima volta in Italia abbiamo isolato il virus portatore di queste mutazioni, che preoccupano perché potrebbero conferire resistenza aianti-Covid oggi disponibili”. Laè una “rara”, chiarisce Caruso, che è anche ordinario di Microbiologia e microbiologia clinica all’università degli Studina e direttore del Laboratorio di ...

