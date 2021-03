Coronavirus, oggi nel Lazio 1.188 nuovi casi. Ecco il bollettino aggiornato delle Asl (Di martedì 2 marzo 2021) Su oltre 11.000 tamponi e oltre 26.000 antigenici (per un totale di oltre 37.000 test) nel Lazio nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.188 nuovi casi positivi (+144 rispetto alla giornata di ieri). Sono 29 i pazienti deceduti e 1.087 quelli guariti. “Diminuiscono i ricoveri, mentre aumentano i casi, i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600” – commenta l’assessore D’Amato. Leggi anche: Nuovo Dpcm Draghi, cosa cambia per le scuole: chiusure anche in zona gialla e arancione. Ecco le novità Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 287 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021) Su oltre 11.000 tamponi e oltre 26.000 antigenici (per un totale di oltre 37.000 test) nelnelle ultime 24 ore si sono registrati 1.188positivi (+144 rispetto alla giornata di ieri). Sono 29 i pazienti deceduti e 1.087 quelli guariti. “Diminuiscono i ricoveri, mentre aumentano i, i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. Ia Roma città sono a quota 600” – commenta l’assessore D’Amato. Leggi anche: Nuovo Dpcm Draghi, cosa cambia per le scuole: chiusure anche in zona gialla e arancione.le novitànel: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 287 inelle ultime 24h e si tratta di ...

RobertoBurioni : Le varianti del coronavirus non sono automaticamente un problema, non è detto che riescano a 'evitare' il vaccino e… - SkyTG24 : Coronavirus mondo, 10 Paesi con più casi in 24h: Italia quarta dopo Usa, Brasile e Francia - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - ecarpinum : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (+2.327) e oltre 26 mila antigenici per un totale di oltre… - Soverato : Coronavirus, oggi in Calabria si registrano 5 morti e 102 nuovi contagi -