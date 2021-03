Coronavirus | nelle Marche 415 nuovi positivi in un giorno | continua a preoccupare l' Anconetano Il contagio nelle regioni

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nelle

Dieci persone denunciate. In un bar su 3 all'interno degli ospedali italiani sono state riscontrate irregolarità. E' quanto hanno accertato i Carabinieri del Nas in una serie di ispezionistrutture sia pubbliche sia private per verificare la sicurezza di cibi e bevande in vendita e il rispetto delle normative anti Covid. I controlli hanno riguardato 382 tra bar e servizi di ......anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni dele ... ndr) " "troppo lenta con le approvazioni dei vaccini" " e "i rallentamenticonsegne da parte ...Austria e Danimarca stanno prendendo accordi separati con Pfizer e Moderna, E diversi altri paesi si stanno interessando ai vaccini russi e cinesi ...VIENNA (Reuters) - L'Austria rompe le righe con l'Unione europea annunciando che collaborerà con Israele e Danimarca per produrre vaccini di seconda generazione contro le mutazioni del coronavirus. Il ...