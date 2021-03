Coronavirus, martedì 2 marzo: sono 1.188 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 2 marzo 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su oltre 11mila tamponi molecolari e oltre 26mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.188 casi positivi, 29 decessi e 1.087 i guariti. Aumentano i casi, i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 3%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma i nuovi casi sono 644. Nella Asl Roma 1 sono 287 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. sono undici i ricoveri. Si registrano sei decessi di 69, 75, 77, 84, 86 e 92 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 256 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021) Roma – “Oggi nel, su oltre 11mila tamponi molecolari e oltre 26mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.188 casi positivi, 29 decessi e 1.087 i guariti. Aumentano i casi, i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 3%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma icasi644. Nella Asl Roma 1287 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto.undici i ricoveri. Si registrano sei decessi di 69, 75, 77, 84, 86 e 92 anni con patologie. Nella Asl Roma 2256 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. ...

Dalle scuole alle seconde case, cosa si può fare e cosa no nelle aree «arancione scuro»