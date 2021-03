RegLombardia : #LNews A fronte di 20.571 tamponi effettuati, sono 2.135 i nuovi positivi (10,3%). I guariti/dimessi sono 3.432.… - RegLombardia : #Covid19 ?? Fascia arancione 'rafforzata” anche la provincia di Como e alcuni comuni delle province di Mantova, Crem… - repubblica : Coronavirus, “numeri da terza ondata”. Variante inglese al 50% e Bologna domani chiude: I ceppi mutati trainano i n… - clikservernet : Coronavirus Lombardia, Moratti (assessore Welfare): “Variante inglese nel 64% dei positivi” - Noovyis : (Coronavirus Lombardia, Moratti (assessore Welfare): “Variante inglese nel 64% dei positivi”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Il Sole 24 ORE

... in primis l'Anci(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Prefetture'. 'Ci siamo ... Mai così tanti casi dinelle scuole di ogni ordine e grado dell' Emilia - Romagna come nel ......a novembre senza complicanze, ha ricevuto un trapianto di fegato da donatore con in atto infezione da SARS - CoV - 2. Si tratta del primo trapianto di questo tipo effettuato in. ...Male il mercato immobiliare: compravendite nel secondo trimestre del 2020 sono calate del 30,8%. Ecco tutti i dati diffusi dall'Istat.Il presidente della Regione Fontana estende le misure più rigide ad altri 49 Comuni e alla provincia di Como. Le scuole all’interno di quest’area saranno chiuse, ma si farà eccezione per gli asili nid ...