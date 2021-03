Coronavirus, l'Italia vira verso la zona arancione scuro o rossa (Di martedì 2 marzo 2021) Il Coronavirus continua circolare sempre più velocemente e il numero dei contagi aumenta trainato dalle varianti, quella inglese prima di tutto, che insieme a quella brasiliana e sudafricana rappresentano... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 marzo 2021) Ilcontinua circolare sempre più velocemente e il numero dei contagi aumenta trainato dalle varianti, quella inglese prima di tutto, che insieme a quella brasiliana e sudafricana rappresentano...

Agenzia_Ansa : Sono 17.083 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute… - Corriere : Vaccini, Austria e Danimarca non faranno più affidamento sulla Ue: chiederanno aiuto a Israele - ladyonorato : Trova l’errore: - LorenzPardini : #sanremo: lo strano caso della regione #gialla #liguria ???? #FestivaldiSanremo #festivaldisanremo2021… - Dome689 : RT @you_trend: ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 4.434.131 Di cui prime dosi: 3.009.454 Di cui seconde… -