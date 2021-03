Coronavirus | in Lombardia variante inglese nel 64% dei positivi A Brescia isolata la mutazione nigeriana

(Di martedì 2 marzo 2021) La “” delpreoccupa la. Secondo un recente studio citato da Letizia Moratti nel corso di una comunicazione in Aula del Consiglio Regionale, al primo marzo lain questione era stata rilevata del 64% dei casi. In alcuni laboratori che hanno partecipato alla ricerca, si osserva una percentuale addirittura pari all’86%. Uno scenario che preoccupa per la più alta contagiosità dellarilevata inizialmente nel Regno Unito a fine 2020., isolato il ceppo nigeriano Sempre sul fronte delle mutazioni, aè stataladel Covid, trovata per la prima volta in febbraio a Napoli. Laè stata ...

La Repubblica

Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, illustrando in Consiglio Regionale gli ultimi sviluppi sull'emergenza. 'Lo scorso primo ...Il 64% degli attuali pazienti Covid in Lombardia è colpito dalla variante inglese. Ad evidenziarlo sono le analisi sui tamponi positivi realizzate dai laboratori lombardi. "Lo scorso primo marzo si è ...Il covid non rallenta. L'Ue ha lanciato l'appello: in un terzo dei Paesi sono aumentati i ricoveri. Diminuiscono i vaccini in Italia ...