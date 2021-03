Coronavirus in Lombardia | continua la crescita dei ricoveri I decessi sono 55 | i nuovi positivi 3 762 IL BOLLETTINO

(Di martedì 2 marzo 2021) In, secondo quanto riportato dal quotidianodiffuso dalla Regioneno a crescere iper il: oggiinfatti 35 più di ieri i pazienti in terapia ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 42.052 tamponi effettuati, sono 3.762 i nuovi positivi (8,9%). I guariti/dimessi sono 1.019 ????… - RegLombardia : #Covid19 ?? Fascia arancione 'rafforzata” anche la provincia di Como e alcuni comuni delle province di Mantova, Crem… - repubblica : Coronavirus, “numeri da terza ondata”. Variante inglese al 50% e Bologna domani chiude: I ceppi mutati trainano i n… - ilCittadinoLodi : Varianti in Lombardia, il 64% dei ceppi di coronavirus mutati sono “inglesi” - AleRepossi : #Covid19: sono 148 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati di martedì 2 marzo. Aumentano i ricove… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

...a Brescia Sono 767 i nuovi daregistrati in provincia di Milano dal bollettino di oggi. 303 i nuovi positivi solo a Milano città. A Bergamo, secondo i dati della Regione, sono ...La Regione con pi casi giornalieri oggi lacon pi 3.762 nuovi positivi, seguita dalla Campania con (+2.046), dall Emilia Romagna (+2.04), dal Piemonte (+1.609) e dal Veneto (+1.228). Il ...Sono 17.083 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia ... Gli ingressi giornalieri sono stati 222. La Lombardia è la prima Regione per incremento di nuovi casi (+3.762), seguono la Campania (+2 ...Trecentosessanta in tutto i cittadini bloccati, tra cui anche 40 abitanti over 80 che avrebbero dovuto ricevere il vaccino per il coronavirus e che ... supporto della Protezione civile della Regione ...