Coronavirus in Italia | il bollettino delle ultime 24 ore

(Di martedì 2 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 2 marzo Aumentano i contagi e i tamponi. Sono 17.083 i nuovi casi nelle24 ore a fronte di oltre 335mila tamponi. Tasso di positività intorno al 5%. Se si considerano solo i molecolari è dell’11%. In aumento sia i decessi che gli ingressi in terapia intensiva. In crescita anche la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+3.762) è la regione con più casi seguita da Campania (+2.046) ...

Questa situazione, unica a livello internazionale e poco virtuosa per un Paese come l', deve ... L'emergenzaSars - Cov2 ha generato nuove evidenti criticità nel sistema sanitario ...Sono 17.083 i test positivi alnelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 13.114. Le vittime giornaliere sono 343, ieri erano state 246. Il tasso di positività ...(Adnkronos) - Sono 70 i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna, la prima regione italiana in zona bianca. Secondo il bollettino di oggi, 2 ...La pandemia Covid-19 ha messo ancora più in evidenza ritardi e fragilità del nostro Sistema Sanitario. L’obiettivo ora è quello di “trasformare” e dare vita a un modello di Sanità “Connected Care”. Ec ...